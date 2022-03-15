وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يشهدان الاحتفال بالعيد القومي

تقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتهنئة لأبناء بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والتي تمثل حدثاً تاريخياً ومناسبة وطنية تجسدت فيها شجاعة أبناء المحافظة، وحلقة من حلقات كفاحهم المشرف في فترة عانى فيها الوطن من ويلات الاستعمار.

وأشار إلى أن أبناء بني سويف قد برهنوا عبر التاريخ أنهم جزء أصيل من تاريخ وكفاح الشعب المصري من أجل وطنه ليكون دائما شامخا مرفوعة رايته، ودائما أبناء بني سويف رجال في كل الصعاب والتحديات والأزمات.

وأضاف المحافظ قائلاً: أغتنم هذه المناسبة، لأنقل شكر وتقدير أبناء بني سويف للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تشهده المحافظة من نقلة تنموية في مختلف القطاعات، والتي تأتي في ظل تكليفات سيادته بتوجيه بوصلة التنمية للصعيد، خاصة وأن بنى سويف كإحدى محافظات الصعيد، قد شهدت تنفيذ مشروعات قومية وخدمية على مدار 8 سنوات، تجاوزت تكلفتها 105 مليار جنيه،ساهمت في تحسين مستوى وجودة حياة المواطن السويفي.

ولفت إلى أن العيد القومي هذا العام سيشهد افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية، حيث تم الانتهاء "مؤخرا" من أكثر من 100 مشروع شملت 12 قطاعاً خدمياً، بتكلفة تقترب من مليار و500 مليون جنيهاً، وأن الجهود ما زالت متواصلة لتنفيذ الإستراتيجية التنموية العامة للمحافظة التي تم إطلاقها في ديسمبر 2020، وتشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية ضمن رؤية مصر 2030،بقيادة فخامة السيد الرئيس الجمهورية.

كما تقدم المحافظ، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء بني سويف، بالشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ،لتشريفه "نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء" مشاركة لأبناء بني سويف احتفالهم بعيد المحافظة القومي ،والذي يؤكد على الاهتمام الذي تشهده محافظات الصعيد من القيادة السياسية على مدار السنوات الثماني الماضية،ومازالت جهود التنمية متواصلة في هذا الإقليم الهام والمحوري.

ووجه رسالة إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب، الذين نستلهم من تضحياتهم ،معاني الوطنية والانتماء والولاء، وأن نعاهد الله أن نظل على العهد أوفياء لهم، وصفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية وجيشنا والشرطة الباسلة في مواجهة من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

وجدد المحافظ تهنئته لشعب بني سويف العظيم بهذه المناسبة القومية،باعثاً برسالة لشباب بني سويف بأن عليهم أن يفخروا بمحافظتهم العريقة، وأجدادهم عبر العصور المختلفة الذين صنعوا حضارة عظيمة سطرها التاريخ بأحرف من نور،والتي تركت آثارا شاهدة على تاريخ وعظمة هذه البلدة ، الطيب شعبها وأرضها.

تقدم وزير التنمية المحلية بالتهنئة لكافة أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية وعلى رأسهم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بهذه المناسبة،مشيرا إلى سعادته لمشاركة أبناء بني سويف احتفالهم اليوم وموجها الشكر لكافة القائمين والمشاركين في فعاليات الاحتفالية، متمنياً لأبناء المحافظة وقيادتها وأجهزته التوفيق والسداد لما فيه الخير سائلاً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العام المقبل وقد تحقق كل ما يأمله شعب المحافظة من تقدم ورقي وازدهار وجميع محافظات مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تضمنت الاحتفالية حزمة من الفعاليات والتي شملت استعراض مركبات الوحدات المحلية أثناء مرورها أمام المنصة،حيث تم تزيين السيارات بأشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز،حيث حملت سيارة مركز ومدينة بني سويف نموذجاً مجسما للطائرة ميج 21 التي شاركت في حرب أكتوبر وتم إهداؤها للمحافظة لتوضع في ميدان العبور بالمدخل الشمالى للمدينة العاصمة ، وسيارة أخرى حملت مجسما لتمثال العبور، الذي قام بنحته الفنان جمال السجيني في عام 1975.

تلاها عرض سيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي، حاملة مجسما لهرم ميدوم "أحد مكونات شعار المحافظة"، الأثر المصري الذي سيظل سر من أسرار الحضارة المصرية القديمة، ثم عرض ثم عرض سيارة مركز ومدينة ناصر حاملة مجسما لمئذنة قرية دلاص الأثرية والتي تعتبر من أندر وأقدم المآذن الإسلامية الأثرية الرائعة بصعيد مصر، خاصة أنها فاطمية الطراز طبقا لعناصرها المعمارية والزخرفية ، بجانب مجسم لشكل لدير الأنبا أنطونيوس " مؤسس الرهبنة في مصر والعالم"

ثم عرض سيارة اهناسيا وعليها نموذج مجسم للعجلة الحربية ، وتوجد بمدخل المدينة وتشكل لوحة فنية رائعة،وترمز إلى الأهمية الحضارية لاهناسيا،تلتها عرض سيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا،عليها مجسم لمحطة الكهرباء بغياضة، أحد أهم المشروعات القومية المنفذة بصعيد مصر في عهدالرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتعمل بأحدث التكنولوجيات المتاحة عالميا،لتأتي بعدها سيارة حاملة مجسم لمسلة فرعونية،تجسد المكانة التاريخية لمدينة سمسطا التي يوجد بها مقبرتا (أنتي وشدو)من الأسرة الخامسة.

فيما حملت سيارة الفشن مجسم لصورة الشيخ طه الفشنى أحد أعلام الابتهالات والتلاوة في مصر والعالم الإسلامي والذي تم وضعه ضمن قائمة ممشى العظماء بالكورنيش السفلي الذي تم افتتاحه "اليوم"

وعقب انتهاء عرض مركبات الوحدات المحلية تم استعراض اصطفاف سيارات ومركبات عدد من المديريات الخدمية وشركات المرافق، ،حيث تم تزيين تلك السيارات ببانرات تهنئة بالعيد القومي للمحافظة،وتلتها تقديم مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التي قدمتها مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة،وشملت أداء أغانى وطنية وفرقة فنون شعبية واستعراض لوحات رياضية وفنون قتالية وعروض كاراتيه.

فيما شاركت قاعدة بني سويف الجوية بعرض،نفذه نسور الجو من الطيارين بتحليق طائرات حربية في سماء ساحة الاحتفال ،وسط أجواء سادتها البهجة والإعجاب أضفت طابعا مميزا ونوعيا على الاحتفالية،حيث عبر أبناء بني سويف عن امتنانهم وتقديرهم الكبير لقواتهم المسلحة لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل أبناء المحافظة