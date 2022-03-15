الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحليل مخدرات للمتهم بقتل زوجته فى السلام

جثة
جثة

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحليل مخدرات للمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية؛ لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

كان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها في دائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة هامدة لربة منزل تدعى «آمال.ع» 44 عامًا، وكشفت المعاينة الأولية عن وجود آثار خنق حول رقبتها مع ارتدائها كامل ملابسها.

وتبين من التحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة جراء خلاف نشب بينهما، قام على إثره بالتعدي عليها بالضرب، وعندما حاولت الاستغاثة برفع صوتها، خنقها حتى لقيت مصرعها.

تم ضبط الزوج واصطحابه لديوان القسم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بنشوب خلاف مع زوجته، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إجراء تحليل تحليل مخدرات نيابة حوادث شرق القاهرة خلافات عائلية المخدرات الطب الشرعي

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وائل لطفي

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