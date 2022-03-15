وزيرة البيئة: المرأة المصرية الآن تشهد تمكين حقيقي لها

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى احتفالية مايكروسوفت عن تعزيز دور المرأة من أجل الابتكار في قطاع التكنولوجيا، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث تأتى فعاليات المؤتمر تحت شعار "Empowered women, Empowered Egypt" وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر وبمشاركة موسعة من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

وصلت نسبة المرأة بالبرلمان المصري إلى 25% وبلغت 26% بمجلس الشيوخ وهناك 7 وزيرات بالحكومة المصرية

وأوضحت وزيرة البيئة أن المرأة المصرية كانت من أوائل من ساندت الثورات التى قامت منذ قديم الأزل مطالبة بحقوقها وإتاحة الفرصة والمساوة لها فى الحق فى التعليم والعمل، وتوالت الأدوار للمرأة المصرية حيث شهدت الفترة الأخيرة تمكين حقيقي للمرأة المصرية حيث وصلت نسبة المرأة بالبرلمان المصري إلى 25% وبلغت 26% بمجلس الشيوخ وهناك 7 وزيرات بالحكومة المصرية، وتزيد أكثر من ذلك ما بين نائبة وزير أو نائبة محافظ وأخيرًا تم تتويجها بوجودها فى القضاء وهو حجم كبير من التمكين تم تحقيقه من خلال قيادة سياسية واعية.

وأكدت وزيرة البيئة أن على المرأة انتهاز الفرص مشيرة إلى السيدات الحاضرات اللاتي وصلن إلى مناصبهن بالتعب ومواجهة التحديات سواء على مستوى الخبرة أو التعليم أو إثبات الذات، مشيرة إلى الدور الكبير التى تقوم به المرأة فى العمل على الموازنة ما بين دورها كمرأة عاملة تتطلع إلى القيادة والمناصب العليا وكونها مسئولة عن بيت وأسرة.