إحالة 124 من عمال المستشفيات والوحدات الصحية بالدقهلية للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 124من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين وتاركي العمل دون اذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركز تمي الأمديد الأسبوع الماضي.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 118من العاملين بمركز طب الاسرة بقرية الكمال ووحدة طب الاسرة بمنشأة صبري ابو سالم ووحدة طب الاسرة في قرية البيضاء والمستشفى المركزي بتمي الأمديد وكذا وحدة طب الاسرة بقرية كفر الامير، وشمل ايضا عدد 3 من العاملين بمركز شباب قرية الصفا ومركز شباب تمي الأمديد كما شمل عدد 3 من العاملين بالإدارة البيطرية وبمجزر تمي الأمديد.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل على النحو الموضح بالتقرير المشار إليه.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا ان جهود كافة أجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكز المنصورة والمطرية وطلخا بشأن التصدي الفوري لأعمال البناء المخالف وكافة أشكال التعديات علي اراضي الدولة.