الحماية المدنية تُسيطر على حريقين فى مخبزين بأطفيح وأوسيم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريقين بمخبزين في شارع مجمع الجليخ بجوار المعهد بدائرة مركز شرطة أطفيح، وشارع عزبة الأبعدية بقرية القراطيين بجوار مستشفي في أوسيم.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخبزين فى أطفيح وأوسيم، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وأمكن السيطرة عليهما والإخماد دون إصابات.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.