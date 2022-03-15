«مترو الأنفاق» يوقع عقد دراسة التعاون بتشغيل الخط الرابع مع «هيتاشي» اليابانية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكره تفاهم بين الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق و شركة هيتاشيللسكك الحديدية "إس تي" اليابانية بشأن تنفيذ دراسة الجدوى للتعاون في مجال التشغيل والصيانة والإدارة للخط المترو الرابع للمترو.

وقع عن الجانب الأول المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وعن الجانب الثاني إدواردو لافيكارا، المدير التنفيذي للتشغيل والصيانة بشركة هيتاشي.

وأكد الوزير، خلال فعاليات التوقيع، على عمق العلاقات المصرية اليابانية في مجالات النقل وخاصة في مجال مترو الأنفاق، مشيرا إلى التطلع لأن يكون التعاون الأول مع شركة هيتاشي انطلاقة قوية للتعاون في إدارة وتشغيل مشروعات أخرى في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق في مصر، مضيفا أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم يجب أن تتضمن دراسة الجدوى الخاصة بتشغيل وصيانة الخط الرابع للمترو عدد من المحددات منها القدرة الاستيعابية للركاب المتوقعة للخط وتوافر المهندسين والعمالة المصرية المدربة في مجال التشغيل والصيانة حتى يتمالخروج بأفضل النماذج لشكل التعاون في هذا المجال على أساس اقتصادي.

وأضاف وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لإسناد إدارة وتشغيل وسائل النقل والمواصلات الحديثة إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل وأتوبيسات BRT، للمساهمة في تحقيق التنافسية المطلوبة بما يعود إيجابيا على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول هذه المرافق وتعظيم مواردها، مشيرا إلى أن هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في مجال السكك الحديدية والموانئ البحرية وكافة قطاعات النقل، موجها الدعوة لكافة المستثمرين للاستثمار بها خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.