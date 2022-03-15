محافظ المنيا يكرم 100 شاب وفتاة من الرياضيين المتميزين وأصحاب الهمم

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، 100 شاب وفتاة من الرياضيين من أبناء المحافظة، والذين حصلوا على مراكز متقدمة على المستوى الدولي والعربي والأفريقي والمحلى، على مدار الفترات السابقة، وذلك في الاحتفال الذي أقامته مديرية الشباب والرياضة، بمسرح ديوان عام المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفي إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي رقم"103".

حضر الاحتفال اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، ودكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

قدم المحافظ خالص تهنئته للقيادة السياسية ولأهالي محافظة المنيا، بمناسبة العيد القومي "103" للمحافظة، والذي يوافق 18 مارس من كل عام، وموجهاً خالص التحية والإعزاز والتقدير لشهداء الوطن بصفة عامة، والشهداء من أبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، والذين ضحوا بحياتهم فداءً له.

وأعرب المحافظ عن خالص سروره بتكريم أبناء وبنات المحافظة من الرياضيين المتميزين، والذين رفعوا اسم المحافظة عاليا في المحافل الرياضية لعدة سنوات، مؤكدا دعمه لجهودهم الصادقة في إظهار المحافظة بالشكل الحضاري والمظهر اللائق.

وأكد المحافظ، أن التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ترتبط ارتباطا وثيقاً بالشباب ودورهم الهام في النهوض بحاضر الوطن ومستقبله، والحرص على دعمهم والاستماع لآرائهم

وأوضح أنه تم خلال السبع سنوات الماضية، إنشاء مشروعات قومية في كافة القطاعات ومن أهم تلك المشروعات في قطاع الشباب والرياضة، تنفيذ (220) مشروع إنشاء وتطوير ملاعب ومباني إدارية ومراكز شباب، بتكلفة تقدر بحوالي 230 مليون جنيه.

كما يجري إنشاء 5 ملاعب لمراكز شباب، وجاري إحلال وتطوير المبنى الاجتماعي لنادى ناصر الفكرية بأبو قرقاص وأبوان بمطاي، وجاري إنشاء نادى متحدى الاعاقة بالمنيا الجديدة، كما يجري إحلال وتجديد استاد المنيا الرياضي، بالإضافة الى أنه جاري إنشاء 61 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المحافظة.

من جانبه قال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الاحتفال يأتي ضمن عدد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم"103"، مشيراً إلى أن الاحتفال شهد تكريم 100 شاب وفتاة من الرياضيين من أبناء المحافظة، والذين حصلوا على مراكز متقدمة على المستوى الدولي والعربي والأفريقي والمحلى، على مدار الفترات السابقة، في الألعاب الرياضية المختلفة.

كما كرم المحافظ خلال الاحتفالية عددا من الجهات الداعمة للنشاط الرياضي.