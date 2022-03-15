الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الرياضة يلتقى مجلس إدارة اتحاد الألعاب الإلكترونية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً، مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف فؤاد؛ للاطلاع على تصور الاتحاد بشأن الأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها.

واستعرض الاجتماع خطة الاتحاد المستقبلية بشأن البطولات المجمعة التى ينفذها على مستوى الجمهورية للنشء والشباب فى مختلف الألعاب الإلكترونية، وتكثيف البطولات داخل مراكز الشباب والأندية، واختيار أفضل اللاعبين للمشاركة فى البطولات الدولية المقبلة.

وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على أهمية اتحاد الألعاب الإلكترونية، ودعم الوزارة له فى تنفيذ رؤيته على أرض الواقع كون هناك أعداد كبيرة من الشباب والنشء يمارسون الألعاب الإلكترونية، ويسهم الاتحاد فى إقامة مسابقات إلكترونية دورية، ويخصص جوائز مالية للفائزين، ويعمل على كشف الموهوبين منهم يشاركون عقب ذلك فى البطولات الدولية.

وحضر الاجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية متمثلاً فى رئيس الاتحاد شريف عبدالباقى، ونائب أول المهندس زياد عبدالتواب، و النائب الثانى الدكتور محمد خليف، ومحمد عبدالنبى مدير عام المعلومات بوزارة الشباب والرياضة، وعضوية كل من "أمنية يحيى، محمد وردة،  المهندس فادى الجندى، المهندس عبدالله جمال، الدكتور راشد حسنين".

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا الاتحاد المصرى للألعاب الإليكترونية خطة الاتحاد المستقبلية

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وائل لطفي

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