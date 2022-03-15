«أمن المنافذ» يضبط 36 قضية بينها تهريب بضائع أجنبية الصنع

تمكّن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قضيتي تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 36 قضية في مجال الأمن العام، خلال حملات موسعة استمرت على مدار يوم على مستوى الجمهورية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1364 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 213 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط قضيتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالوقائع، جارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.