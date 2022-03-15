الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن المنافذ» يضبط 36 قضية بينها تهريب بضائع أجنبية الصنع

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكّن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قضيتي تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 36 قضية في مجال الأمن العام، خلال حملات موسعة استمرت على مدار يوم على مستوى الجمهورية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1364 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 213 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط قضيتين. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالوقائع، جارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ المنافذ الجمركية تهريب البضائع قضيتين ضبط حملات موسعة مستوى الجمهورية مجال الأمن العام

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