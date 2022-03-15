المكسيك.. مقتل شخصين بانفجار للغاز فى منتجع سياحى

أعلنت السلطات المكسيكية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 12 آخرون على الأقل، إثر انفجار أنبوبة غاز في مطعم على شاطئ بمنتجع "بلايا ديل كارمن" السياحي المكسيكي.

قال مكتب المدعي العام لولاية كوينتانا رو في بيان، إن "المدعي العام للولاية فتح تحقيقا في انفجار عقب تسرب غاز في مطبخ أحد المطاعم في منطقة الشاطئ ببلدية سوليداريداد".

وأضاف: "بحسب المعلومات الأولية أدى الحادث إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين".

من جهته، أعلن حاكم المنطقة كارلوس خواكين، في وقت لاحق، عن نقل 12 شخصا مصابا في الحادث إلى 3 مستشفيات بالمدينة.

بدورها، كشفت وسائل إعلام محلية، أن الحادث وقع في مطعم "بلايا ماميتاس"، وأن من بين الضحايا سائحين أصيبا بحروق.

وعلى صعيد آخر ، أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 7413 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالي إلى خمسة ملايين و599284.



كما سجلت الدولة 244 وفاة إضافية بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ بدء الجائحة إلى 320851 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.