البرازيل تسجل 11287 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البرازيل سجلت 11287 إصابة جديدة و171 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وسجلت البرازيل 29 مليونا و380063 إصابة منذ بدء الجائحة في حين زادت حصيلة الوفيات الرسمية إلى 655249 وفقا لبيانات الوزارة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.