الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 457.36 مليون حالة

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 457.36 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و431168.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق وإجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 970696 79558111
الهند 515877 42993494
البرازيل 655078 29368776
فرنسا 140294 23353383
المملكة المتحدة 162873 19700952
روسيا 745210 17376241
ألمانيا 125524 17142104
تركيا 96307 14511672
إيطاليا 156997 13402905
إسبانيا 101135 11223974

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها وعدد الوفيات وعدد الإصابات

40 - العراق 25105 2313370
44 ‬‬‬‬- الأردن 13959 1680179

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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