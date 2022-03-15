القباج: 1.2 مليون كارتونة غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا

أعلنت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك استعدادات في كافة الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين الأكثر احتياجا، معلنة عن تجهيز 1.2 مليون كرتونة غذائية بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” لصالح المواطنين الأكثر احتياجا.

وأكدت الدكتورة القباج ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "من مصر" أن الوزارة ستقدم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا على مدار شهر رمضان المبارك، كما سيتم توزيع لحوم ودواجن على المواطنين الأكثر احتياجا دعما لهم قبل شهر رمضان.

وأشارت إلى أن هناك توجهًا للدولة المصرية لتأمين المنتجات الأساسية للأسر، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مضيفة أن: "كل وزارة قدمت منافذ البيع الخاصة بها خلال الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية اليوم، فضلا عن التأكد عن وجود المنتجات بوفرة وبأسعار مناسبة".

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن هناك تنسيقا تاما بين الوزارات لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، علما بأن كافة أجهزة الدولة تعمل على تأمين السلع الأساسية للمواطنين، كما أن هناك استعدادات مكثفة لشهر رمضان المبارك.