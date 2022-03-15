مواقف لشعبان عبد الرحيم أثرت في جمهوره

بعيد ميلاده..

تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحب الأغنية الشعبية، الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، والذي ولد في الخامس عشر من مارس عام 1957، حيث يعتبر من النجوم الذين سطروا لونًا خاص بهم في الغناء خاصة ببداية عام 2000.

ولد النجم شعبان عبد الرحيم في حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" ولكن اختار اسم شعبان بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، حيث اتسم بالعفوية والطيبة التي جعلته من النجوم المحبوبين للكثير من الشعب المصري والوطن العربي، ففي السطور التالية نرصد أبرز المواقف التي صنعت نجوميته وأثرت في الكثيرين.

الوفاء لمهنته الأولى.. "مكوجي "

لم يخجل الراحل في إظهار الوفاء والفضل لمهنته الأولى وهي كي الملابس، ففي الكثير من اللقاءات التلفزيونية كان يروي قصص صعوده ونجاحه والتي ساهمت بشكل كبير "المكواه" في توفير قوت يومه حتى وصل إلى الشهرة.

كما ظهر في أحد المسرحيات للراحل سمير غانم، في أحد العروض أحضروا له مكواه للسخرية منه، فما كان منه إلا أن أخذها وقبلها أمام الجمهور، الأمر الذي أدى إلى تعاطف وإحترام كل من شاهد العرض.

أنا بكره إسرائيل:

كان عام 2000 بداية الشهرة الحقيقية للنجم الشعبي شعبان عبد الرحيم، عندما غنى أغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل" والتي استوحى فكرتها من الانتفاضة الفلسطينية، فعلى الرغم من عدم وجود مواقع تواصل اجتماعي في ذلك الوقت، استطاعت الأغنية ان تنتشر ليس في مصر فقط بل الوطن العربي والعالم أجمع، حتى وصلت لدولة الاحتلال في ذلك الوقت.

ملابس مميزة:

كانت ملابس الفنان الراحل جزء من شخصيته، فكان يرتدي البدل ذات الألوان المبهجة والتي كانت تحتوي على أكثر من لون، بالإضافة إلى الأحذية التي كانت مميزة أيضًا، حيث خلق النجم شعبان عبد الرحيم اسلوبًا خاصًا له جعله يتربع على عرش الغناء الشعبي في مصر.

الغناء على كرسي متحرك:

كانت آخر حفلات الراحل شعبان عبد الرحيم، في المملكة العربية السعودية في موسم الرياض، الذي غنى، وهو جالس على كرسي متحرك، حيث تفاعل معه الكثيرين، وبعدها وفاته المنية في الثالث من ديسمبر عام 2019 بسبب تدهور حالتة الصحية.