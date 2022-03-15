الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء أزمة انقطاع مياه الشرب فى بورسعيد

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب

أعلنت محافظة بورسعيد، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، انتهاء أزمة انقطاع مياه الشرب عن العمارات السكنية، وبدء عودتها إلى طبيعتها.

وأكدت محافظة بورسعيد، أن الجهات المعنية انتهت من أعمال الإصلاح والتي تمت خلال ساعتين، مشيرة إلى عودة المياه إلى طبيعتها خلال ساعة على الأكثر.

وكشفت محافظة بورسعيد، في بيان رسمي، أن إنقطاع مياه الشرب كان ناتجًا عن عطل مفاجئ في محطة مياة القنطرة، وتسبب في انقطاع المياه بشكل مفاجئ.  

وكانت المحافظة قد تلقت عدة بلاغات من المواطنين بانقطاع مياه الشرب عن المنازل بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، وعلى الفور جرى التواصل مع الجهات المعنية والإعلان عن الأسباب.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بمحافظة بورسعيد الأعمال التي قامت بها الجهات المعنية لسرعة إصلاح العطل، وأشادت المحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح بشكل سريع.

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وائل لطفي

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