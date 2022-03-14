الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائلة جبر: تعديل قانون الهجرة غير الشرعية رسالة قوية من الدولة المصرية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وخالد النقادي عضو الأمانة الفنية لـ“فريق الهجرة غير الشرعية”، والمستشارة مروة حجازي عضو الأمانة الفنيةً لـ“فريق الاتجار في البشر” في اللجنة الوطنية، للوقوف علي آخر مستجدات نشاط اللجنة ومناقشتها في المشكلات والتحديات التي تواجه اللجنة في عملها. 

FB_IMG_1647293519471

ووصفت السفيرة نائلة جبر، تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بـ"الرسالة القوية" من الدولة المصرية، التي تستهدف منع استغلال الشباب المصري في الهجرة غير الشرعية وردع المهربين، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية جرائم منظمة عبر الحدود، وإنتهاك واضح لحقوق الإنسان تتصدي له كافة الأجهزة بكل قوة . 

ولفتت السفيرة نائلة جبر، إلي أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتمتع بصلاحيات كبيرة، وبها عضوية أكثر من 30 وزارة وهيئة ومجلسا، وأن مؤسسات الدولة المصرية تعمل جيدا علي الجانب التشريعي والتنفيذي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

FB_IMG_1647293521818

وأكدت المستشارة مروة حجازي، عضو الأمانة الفنية ( فريق الإتجار في البشر) باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، علي ضرورة نشر الوعي بهذه الجرائم، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي لضحايا الهجرة غير الشرعية، وإدماجهم في المجتمع مرة أخري، وهو ما تعمل عليه اللجنة الوطنية وتوفر له كافة سبل الدعم اللازم. 

وقال خالد النقادي، عضو الأمانة الفنية ومدير وحدة بناء القدرات والمنح التدريبية في اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والأتجار بالبشر، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية الهجرة غير الشرعية، وضرورة التصدي لها أعطي زخما للأزمة، ومنح دعما قويا للجنة الوطنية خلال السنوات الخمسة الأخيرة، لافتا إلي أن توفير فرص عمل داخلية قلل كثيرا من الظاهرة، وأن قانون العمل الجديد ومحفزاته للعاملين خاصة إلغاء استمارة 6 يخلق بيئة عمل مستقرة تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 

FB_IMG_1647293532319

وفي سياق متصل، أبدي نواب التنسيقية استعدادهم الكامل للتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة، خاصة علي المستوي الميداني والإعلامي، وتعزيز التنسيق بين اللجنة وكافة أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم التعاون بين اللجنة وجميع مؤسسات المجتمع المدني، وبالإضافة إلي التعاون مع نادي المدربين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الصدد. 

وفي نهاية اللقاء، قدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، درع تكريم للسفيرة نائلة جبر، تكريما لجهود اللجنة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

FB_IMG_1647293530143

وشارك من نواب التنسيقية كل من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، والنائب احمد فتحي، عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، والنائبة راجية الفقي ، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة نهي زكي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السفيرة نائلة جبر مكافحة الهجرة غير الشرعية اللجنة الوطنية المشكلات الرسالة القوية الشباب المصري حقوق الانسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائى آمن ونشهد تراجعًا فى إصابات كورونا

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال «ملف سرى» (صور)

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

متى تنتهى موجة الصقيع؟ «الأرصاد» توضّح

ضبط منتجات منتهية الصلاحية بأحد المخازن بالمعلمين قبل بيعها بالأسواق فى أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال