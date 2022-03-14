تاريخ أول يوم رمضان 2022 ومواعيد الإفطار في رمضان

يدور في ذهن الكثير من المواطنين التساؤل حول موعد تاريخ أول يوم في شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجريا، ويكون متبق على أول أيام الشهر ما يقرب من 19 يوما، وذلك طبقا للحسابات الفلكية.

ويظهر هلال شهر رمضان الكريم لعام 1443 هجريا وذلك يكون بشكل مباشر عقب حدوث حالة الاقتران، وستكون يوم الجمعة الذي يوافق يوم 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الذي يوافق يوم 2 من شهر أبريل عام 2022 والذي يكون يوم الرؤية .



أول يوم رمضان 2022



وفلكيا ستكون غرة في شهر رمضان الكريم المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل في عام 2022،وسوف يتبقى 19 يوما على الشهر الكريم.



وتستعرض "الدستور" تاريخ اول يوم رمضان 2022 ومواعيد الافطار لعام 1443 هجريا الذي يوافق 2022 ميلاديا بمدينة القاهرة، والتى قامت بإعدادها الهيئة المصرية العامة للمساحة، ويجب على المقيمين خارجها أن يراعوا فروق التوقيت.



تاريخ أول يوم رمضان 2022



ويوافق أول يوم في شهر رمضان الكريم يوم السبت 2 أبريل الذي يوافق 1 رمضان، وتكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

مواعيد صلاة أول يوم رمضان:

صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

قد يهمك أيضًا: