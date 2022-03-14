الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس دجال شرع فى اغتصاب سيدة ودفنها بمقابر حلوان

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس دجال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في محاولة اغتصاب سيدة في مقابر بحلوان ومحاولة قتلها.

كان قد تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تتضرر من عامل، مقيم بمنطقة أطلس أمام مسجد الروضة، لقيامه بأعمال سحر سفلية وتغيبها عن العقل ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، وعقب ذلك هددها بالقتل وطلب منها التوقيع على عقد بيع الفيلا الخاصة بها. 

وأضافت الضحية، خلال البلاغ، أن المتهم غيبها عن الوعي واصطحبها لمقابر بني سويف وحاول قتلها ودفنها في المقابر، لكنها أفاقت أثناء قيامه بخنقها بيده وخوفا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3139 لسنة 2022، والعرض على النيابة للتحقيق.

التحقيقات دجال حبس مقابر بحلوان نيابة حلوان الجزئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

خناقة المدرسة الدولية.. ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف الفيديوهات

الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس البارد وبداية الربيع

مدبولى: توجيهات لوزير المالية بالتعامل مع أى زيادة فى أسعار السلع المستوردة

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع