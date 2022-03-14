حبس دجال شرع فى اغتصاب سيدة ودفنها بمقابر حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس دجال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في محاولة اغتصاب سيدة في مقابر بحلوان ومحاولة قتلها.

كان قد تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تتضرر من عامل، مقيم بمنطقة أطلس أمام مسجد الروضة، لقيامه بأعمال سحر سفلية وتغيبها عن العقل ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، وعقب ذلك هددها بالقتل وطلب منها التوقيع على عقد بيع الفيلا الخاصة بها.

وأضافت الضحية، خلال البلاغ، أن المتهم غيبها عن الوعي واصطحبها لمقابر بني سويف وحاول قتلها ودفنها في المقابر، لكنها أفاقت أثناء قيامه بخنقها بيده وخوفا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3139 لسنة 2022، والعرض على النيابة للتحقيق.