الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شولتز»: لابد أن تفضى المفاوضات الروسية الأوكرانية لوقف إطلاق النار

المستشار الألمانى
المستشار الألمانى أولاف شولتس

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم، إنه لابد أن تفضي المفاوضات الروسية الأوكرانية لنتائج تسمح بوقف إطلاق النار.

وأكد المستشار الألماني أن التقارب التركي مع اليونان وإسرائيل أمر إيجابي.

وكشفت ممثلة دائرة الطوارئ الحكومية في كييف سفيتلانا فودولاغا، اليوم، عن مساعدة أنطون غيراشينكو، مستشار وزير الشئون الداخلية الأوكراني للقوات الروسية.

وقالت فودولاغا: “يقوم للمرة الثالثة بتسمية العنوان الدقيق الذي سقطت فيه قذائف العدو”.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا في وقت سابق قادة الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة في البلاد بأيديهم قائلا: "سيكون من الأسهل التفاوض معهم".

المستشار الألماني المفاوضات الروسية وقف إطلاق النار اليونان إسرائيل

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