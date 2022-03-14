بعد خضوعه لعملية جراحية.. من هو الفنان على لطفى؟

أعلن المطرب المصري علي الألفي، خضوعه لعملية جراحية صعبة، دون إعلان أي تفاصيل عنها.

وشارك لطفى عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة وهو في المستشفى معلقًا عليها: "صباح الخير.. إمبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد، والحمد لله خلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها سنين".

وأضاف: "شكر كبير للصديق الدكتور أحمد شرف وطاقمه على اهتمامهم، والحمد لله لسه قاعدين لكم نرازي على الهامش.. الشبه بيني وبين أبويا بدأ يبقي مرعب للعيلة".

من هو المطرب علي الألفي؟

هو مطرب ولد 20 مايو 1982 في محافظة بورسعيد، حيث بدأ مشواره الفني في الغناء في سن مبكرة منذُ 11 عامًا، وله العديد من الأغاني المشهورة، أبرزها "إحساس بالونس، تعيش وتسيب، البنت اللي سهرانه، تتر مسلسل آدم، متنفعلكش، وغيرهم".

درس لطفي وتخرج في كلية هندسة بورسعيد جامعة قناة السويس، وحصل على لقب سوبر ستار جامعة قناة السويس بعد حصوله على لقب أفضل صوت على مستوى الجامعة لأربع سنوات متتالية.

انتقل إلى القاهرة أملاً في تحقيق حلمه في الغناء، فسافر عقب تخرجه من الجامعة واستقر هناك وبدأ مشواره الفني بالغناء مع الفرق الشابة التي كانت تقيم عروضها في ساقية الصاوي ودار الأوبرا المصرية.

ثم بعد ذلك جاءته الفُرصة لتكوين مشروع غنائي خاص به، وقام بالغناء منفردًا وأحيى عدد كبير من الحفلات.

منذُ عامين أعلن بتكوينه فريق غنائي يُسمّى "غنا رايق" وهي تجربة جديدة خاضها لمزج الموسيقى بالغناء الشرقي، في إطار يبتعد عن الصخب.

صدر له مجموعة من الأغاني "السينجل" وشارك بالغناء في الفيلم السينمائي احاسيس من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت و الحان الموسيقار خالد البكري، كما غنّى للوطن ضمن حفلات مسرح الإبداع.

إصابته بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"

وكان الفنان علي لطفي، قد أعلن في يناير الماضي، إصابته بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" وذلك عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي على "إنستجرام" بخاصية "الاستوري".

وقال في منشوره: "عشان محدش يهوّل، أوميكرون أقرب للإنفلونزا من الكورونا، وعلاجه من خلال أي مضادات للرشح والزور، مضيفًا الأعراض عبارة عن احتقان في الأنف، وألم في الزور وعضلات الجسم الخلفية، والتهاب في المعدة مع إسهال شديد".