موعد الأيام البيض شهر شعبان 1443.. فضلها والإعجاز الطبي في صيامها

ساعات قليلة وتهل علينا الأيام البيض من شهر شعبان المبارك، حيث يحرص الكثير من المسلمين على صيامها من كل شهر عربي، لذا يبحث الكثير منهم عن موعدها وفضلها عند الله عبر مؤشرات البحث الشهيرة.

الأيام البيض شهر شعبان 1443

وورد في فضل الأيام البيض العديد من الأحاديث التى تؤكد مكانتها، ومنها ما جاء عن أَبي هُريرةَ ﷺ، قَالَ: «أَوْصَاني خلِيلي ﷺ، بثَلاثٍ: صيَامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهرٍ، وَرَكعَتَي الضُحى، وأَن أُوتِر قَبْلَ أَنْ أَنامَ».

الأيام البيض شهر شعبان 1443

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد صيام الأيام البيض، وفضلها والإعجاز الطبي في صيامها.

موعد صيام الأيام البيض

وفقا لما أكدته دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على"فيسبوك" أن صيام الأيام الثلاثة البيض من شهر شعبان، وهى الأربعاء 13 شعبان الموافق 16 مارس، الخميس 14 شعبان الموافق 17 مارس، الجمعة 15 شعبان الموافق 18 مارس.

أشارت إلى أن الأصل فى تسمية الأيام البيض بهذا الاسم، الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.

الإعجاز الطبي في صيام الأيام البيض

من جانبه، قال الدكتور عمرو حلمى، من علماء الأزهر، إن هناك إعحاز طبي في صيام الأيام البيض من كل شهر عربي، وأن السنة النبوية عالجت هذه الظاهرة الجنونية بالصيام باعتباره أفضل القربات إلى الله فعليكم بنصيحة الرسول ﷺ, في صيام ثلاثة أيام، وهي فترة اكتمال القمر.

وأضاف في منشور له عبر "فيسبوك" أن الدراسات الطبية الحديثة دلت على أن الصوم خلال هذه الأيام يعمل علي تقليل نسبة السوائل في جسم الإنسان، وذلك لامتناعه عن تناول الماء طوال النهار، مما يقلل من ضغط وحركة السوائل في جسمه ويشعره بالراحة ويساعده علي كبح شهواته ومشاعره العدائية.

وأشار إلى أنه قد نصح بعض علماء المسلمين الكبار، أمثال ابن سينا، بالحجامة كعلاج فعال في فترة ظهور البدر، لأن الدم في هذا الوقت يصاب بحالة من الفوران الناتجة عن تأثير القمر.

حكم صيام الأيام البيض

وأما حكم صيام الأيام البيض فقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا رسول الله ﷺ رغب أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري.

وأضاف الأزهر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ».

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