مفاجأة فى مقتل سيدة شنقا على يد زوجها بالسلام: «بتقعد كتير على النت»

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالقاهرة الأولية في واقعة مقتل سيدة شنقا علي يد زوجها بالسلام أن السبب يعود لشكه في سلوكها.

وتبين من التحريات أن مشاجرات نشبت في الفترة الأخيرة بينهما بسبب جلوسها كثيرا على الإنترنت وشكه في وجود علاقات لها مع آخرين.

كانت قد ألقت الأجهزة الامنية بالقاهرة القبض على شاب قتل زوجته بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا بمقتل ربة منزل في دائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "آ ع" في العقد الرابع من العمر، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وكشفت التحريات بأن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.