الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص فى حادث تصادم بحدائق أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

أصيب شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق حدائق بأكتوبر.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشخص بحدئق أكتوبر ووجود مصاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد ربيع، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين وجود حادث تصادم سيارة ملاكي على طريق الفيوم ك 18– حدئق أكتوبر.

ونقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

حادث تصادم حدائق بأكتوبر قطاع أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

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