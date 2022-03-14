إصابة شخص فى حادث تصادم بحدائق أكتوبر

أصيب شخص في حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق حدائق بأكتوبر.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشخص بحدئق أكتوبر ووجود مصاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد ربيع، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين وجود حادث تصادم سيارة ملاكي على طريق الفيوم ك 18– حدئق أكتوبر.

ونقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.