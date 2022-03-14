الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شقتين بالهرم وبولاق الدكرور دون إصابات

حريق شقة
حريق شقة

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل شقتين سكنيتين فى شارع محمد علي بكفر طهرمس، ببولاق الدكرور، وشارع إبراهيم بحر من الصفا والمروة بالهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليهما دون وقوع إصابات بين السكان، وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين فى منطقة بولاق الدكرور والهرم، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، وتم السيطرة دون إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحماية المدنية السيطرة علي حريق كفر طهرمس بولاق الدكرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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