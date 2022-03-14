خلافات أسرية تدفع ربة منزل لإنهاء حياتها بحبة حفظ الغلال في الهرم

أقدمت ربة منزل على إنهاء حياتها بتناول حبة حفظ الغلال السامة بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة "ساره أ" في العقد الرابع من عمرها، وادعاء تناول مادة سامة، وبالإنتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأقدامها علي إنهاء حياتها بتناول حبة حفظ الغلال السامة بسبب خلافات أسرية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.