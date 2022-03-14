أستراليا وهولندا تتخذان إجراءات قانونية ضد روسيا

بدأت أستراليا وهولندا، في اتخاذ إجراءات قانونية ضد روسيا، من خلال المنظمة الدولية للطيران المدني تتعلق بإسقاط الطائرة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية عام 2014.

وقد يجبر الإجراء القانوني روسيا على المشاركة في مفاوضات متوقفة مع البلدين، ويؤدي -أيضًا- إلى توقيع عقوبة عليها من جانب المنظمة الدولية للطيران المدني المرتبطة بالأمم المتحدة "المسؤولة عن إدارة قانون الطيران الدولي".

وتطالب أستراليا وهولندا بتعويضات واعتذار من الاتحاد الروسي عن كارثة الطائرة "إم إتش 17"، التي قتل فيها 298 شخصا، بينهم 38 أستراليا، عندما أسقطت الطائرة فوق أوكرانيا في عام 2014، بحسب صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية.

بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، اليوم: إن "مجلس الوزراء سيستمر في القيام بكل ما في وسعه لمحاسبة روسيا على إسقاط الطائرة والحفاظ على النظام القانوني الدولي.. مقتل 298 مدنيا، بينهم 196 هولنديا، لا يمكن ولا يجب أن يظل بدون أي عقاب".