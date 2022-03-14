الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جلسات توعوية داخل 27 قرية بمراكز أسوان استهدفت 1655 سيدة ورجلا

جلسات التوعية
جلسات التوعية

واصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تنظيم سلسلة جلساته التوعوية بمختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة والأوقاف.

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ  أسوان، الجهود التى يتم تنفيذها في هذا الاتجاه، والهادفة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمى، لافتًا إلى أن ذلك يتوازى مع خطوات عديدة تقوم بها الدولة لدعم المرأة وتمكينها فى كل المجالات الحياتية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان أن هذه الجلسات التدريبية التوعوية استهدفت 1355 سيدة وفتاة، وأيضاً 300 رجل داخل 27 قرية بمراكز نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو، مشيرة إلى أن هذه الجلسات شهدت استعراض برنامج التثقيف المالى وتوعية المتدربات وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تساهم فى تمكينهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت هدى مصطفى بأنه تم كذلك تدريس الدليل التدريبى "التعامل الرشيد مع أموالى" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية وتتضمن عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، لافته إلى أنه تم أيضاً عرض كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، بجانب مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأسرة ومنها القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء. 

جدير بالذكر أن من جهة أخرى، خلال الفترة الماضية، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تسليم 30 منزلا لهذه الأسر بمنطقتى خور عواضة والسيل الريفى بعد إعادة بناؤها وتشطيبها بالكامل من خلال جمعية الأورمان.

وجاء ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة إعمار وإنشاء منازل الأسر التى تضررت من تداعيات السيول الأخيرة فى نوفمبر الماضى. 

أسوان محافظ أسوان المبادرة الرئاسية المجلس القومي للمرأة جلسات توعوية دعم المرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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