«شباب كفر الشيخ» تنظم حملة مكبرة بمراكزها لدعوة المواطنين للتبرع بالدم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، مشروع كشفي لخدمة المجتمع من خلال فرق الجوالة والجوالات بمركز شباب منشأة عباس بمركز ومدينة سيدى سالم، بالتعاون، ومن خلال دعم وزارة الشباب والرياضة من منطلق تحقيق رسالة مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لتقديم خدمة مجانية لأهل القرية بتحليل صورة دم شامل ل 80 فرد من كبار السن والأطفال وطلبة المدارس من أهل القرية.

وقد اشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالمشاركة المجتمعية التى اطلقتها مديرية الشباب والرياضة، لحملة التبرع بالدم، كما ثمن دور المواطنين للمشاركة في التبرع بالدم سواء خلال الحملة أو في المركز الإقليمي لنقل الدم أو في المستشفيات العامة والجامعية ومراكز الشباب والتخلص من المخاوف التي تسيطر على البعض خلال عملية نقل الدم، لافتًا إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية التبرع الدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين وتقديم حياة طويلة لمصاب أو مريض وخاصة لأحداث الطوارئ مثل حوادث الطرق وحالات الأمراض المزمنة.



وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، انه تم تنظيم حملة مكبرة بمراكز الشباب بالمحافظة للتبرع بالدم وحث الشباب والمواطنين على التبرع بالتنسيق مع مديرية الصحة والمركز الإقليمى لنقل الدم بالمحافظة،و أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أعلنت عن تنظيم فعاليات الحملة بجميع مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف محروس، أن المديرية نظمت الحملة تحت شعار "مراكز شباب مجتمعية" وقطرة دم تساوى حياة لحث الشباب على التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى ومصابى الحوادث، حيث يتم تسجيل بيانات الراغبين في التبرع بالدم في كشوف تتضمن الاسم والرقم القومى ورقم التليفون وعند اكتمال عدد مناسب وكبير من الذين قاموا بالتسجيل بالمركز يتم على الفور التنسيق مع مديرية الصحة وتوجيه سيارة نقل الدم للمركز.

وأوضح محروس، أن الفريق الطبي المشارك في الحملة على كفاءة عالية لإستقبال المتبرعين وإجراء الإختبارات الصحية قبل التبرع للتأكد من صلاحية المتبرع للمشاركة في الحملة لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم والذي يبرز القيم الانسانية الجميلة ويفعل دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم المساعدة والعون لانقاذ حياة المرضى وخاصة مرضى الطوارئ والحالات الحرجة، انطلاقًا من الدور والواجب الانساني لهم في بناء الانسان المصري موضحاً أن التبرع بالدم كل 3 أشهر مفيد للصحة ولتجديد الدم.