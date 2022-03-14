العثور على جثة طفل في المستقبل بالإسماعيلية

شهدت منطقة المستقبل في محافظة الإسماعيلية، عثور الأهالي على جثة طفل، ملقى بمدخل إحدى البنايات السكنية ويظهر عليها آثار تعذيب وحروق.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، اخطاراً يفيد بورود بلاغ من أهالي المستقبل، يفيد بالعثور على جثمان طفل يظهر عليه آثار حروق وتعذيب.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، ووضعوا كردون أمني بمحيط مكان تواجد الجثة، وسط محاولات للتعرف على الطفل.



ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة اسعاف الي مكان البلاغ لنقل جثمان الطفل الي مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت شهود عيان، أن الجيران لم يتعرفوا على هوية الطفل، ولكنه كان عليه إصابات في الوجه والظهر واليدين بعضها حروق والأخرى نتيجة الضرب المبرح وهو مايبرر وفاة الطفل نتيجة التعذيب.

وبحسب المصادر من الجيران فانه من المرجح إلقاء أحد لجثة الطفل في ساعة متأخرة من مساء أمس أمام إحدى البنايات السكنية ولاذ بالفرار.

وحررت الشرطة المحضر رقم 837 لسنة 2022 اداري أبوصوير، فيما أمرت جهات التحقيق بنقل جثمان الطفل إلي مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي واستكمال التحريات حول الواقعة.

وفي سياق متصل شهد طريق «الإسماعيلية- بورسعيد» الزراعي، إصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة بينهم سيدتين، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف إلي مكان البلاغ لنقل المصابين لمستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يُفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم «ج أ ر 1375» بطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، قرب منطقة كيلو 15.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينته والدفع برجال المرور لإعادة السيولة المرورية إلى الطريق بالكامل، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.