«مخربشات الزوار بالجبانة الفاطمية بأسوان» في محاضرة تفاعلية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «مخربشات الزوار بالجبانة الفاطمية بأسوان»، تُلقيها الدكتورة فاطمة كشك؛ باحثة بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والمركز البولندي لآثار البحر المتوسط. تُبث المحاضرة يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، الساعة 12:00 ظهرًا، عبر صفحة متحف الآثار على فيسبوك.



تلقي المحاضرة الضوء على الجبانة الفاطمية بأسوان، التي تعدُّ من أكبر الجبانات الإسلامية التاريخية في مصر. وترجع أهمية هذه الجبانة لأهميتها المعمارية، وأيضًا لكونها نموذجًا مهمًا لموقع تاريخي ذي تراث حي، ولا تزال القباب الأثرية المنسوبة لعديد من الشخصيات الدينية المهمة تحظى بزيارات دائمة من زوار الجبانة من أهالي أسوان وصعيد مصر، وهناك كثير من هذه القباب التي مازالت تحمل بقايا كتابات الجرافيتي - أو المخربشات- التي تركها زوار هذه المشاهد لتخليد ذكرى زيارة هذه الأماكن المهمة، وتهدف هذه المحاضرة إلى تقديم نتائج بحث ميداني عن مخربشات الزوار بالجبانة الفاطمية بأسوان.



كما تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة تحت عنوان: "فيلق العمال المصري.. التاريخ المجهول لثورة 19"، وذلك غدًا الثلاثاء، في تمام السابعة مساًء، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الندوة على التعريف بتاريخ مدينة القاهرة من خلال تسليط الضوء على التاريخ المجهول لثورة 19، وأحد الأسباب التي ظلت مجهولة إلى أن كشفتها الدراسات التاريخية الحديثة وعدتها سببًا من أسباب اشتعال الثورة. ويتلخص هذا الحدث في إلحاق الإنجليز ما يقرب من 500 ألف فلاح مصري إلى فيلق العمال الذي سافر مع القوات البريطانية خلال الحرب العلمية الأولي إلى فلسطين والشام وفرنسا وبلجيكا، ومات منهم عشرات الآلاف حين كان تعداد مصر 12 مليون فقط، وقد أدى ما حدث للفيلق إلى انتشار وباء الإنفلونزا الذي قتل 150 ألف مصري.

يُحاضر في الندوة الدكتور محمد أبو الغار؛ الكاتب والطبيب المصري المعروف، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الطب، وصاحب المؤلفات في الطب والتاريخ، بالإضافة إلى مئات المقالات في الصحف والمجلات.

يذكر أن مبادرة سيرة القاهرة؛ هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال زوايا متعددة.

وتأتي هذه الندوة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات. جدير بالذكر أن الندوة مفتوحة للجمهور مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

