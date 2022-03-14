الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة طالب بطلق ناري خلال مشاجرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

تباشر جهات التحقيق المختصة بسوهاج التحقيق في مشاجرة بين عائلتين بمركز البلينا جنوب سوهاج استخدمت فيها سلاحًا أليًا نتج عنها إصابة طالب بطلق ناري.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج بلاغا بالمشاجرة وتبين أنها نشبت بين طرف أول “يوسف. ع. م” 15 سنة طالب مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج وتم نقله الى المستشفى الجامعي و"إمام. د. ه. ر" 42 سنة عامل وطرف ثانٍ "جابر. ع. ح. أ" 65 سنة عامل و"حسين. ح. ع. ح. أ" 24 سنة عامل، و"السمان.ح .ع. ح" 29 سنة عامل نجل الأول،  وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية آلية و4 طلقات وبضبطهم تبادلا الاتهامات واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما، وإطلاق النار بسبب خلافات الجيرة بينهم .

خلافات الجيرة اطلاق النار إصابة طالب سوهاج أمن سوهاج مشاجرة بين عائلتين

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