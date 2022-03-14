إصابة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وغرد أوباما عبر صفحته على موقع تويتر بعد ظهر الأحد: "ظهرت للتو نتيجة الفحص إيجابية لإصابتي بكورونا"، وفقًا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وتابع: "كنت أعاني من احتقان في الحلق لبضعة أيام، لكنني، مع ذلك، أشعر أنني بحالة جيدة.. السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما وأنا ممتنون لحصولنا على التطعيم والجرعة المعززة، وجاءت نتيجة فحصها سلبية".

وأضاف "إنه تذكير للحصول على التطعيم إذا لم تكن قد حصلت عليه بالفعل، حتى مع انخفاض أعداد حالات الاصابة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.