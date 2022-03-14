الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الأوكرانية: تدمير 7 مستشفيات خلال الغزو الروسى

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

 قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو إنه تم تدمير 7 مستشفيات، بشكل لا يمكن إصلاحها في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.
 

ووفقا لوكالة يوكرينفورم" الأوكرانية الحكومية للأنباء، قال لياشكو إن هذه المستشفيات سيتعين إعادة بناؤها بالكامل بعد القصف الروسي.
 

ووفقا لتقارير، تعرض أكثر من 100 منشأة أخرى للرعاية الصحية لأضرار جراء أعمال العنف.
 

وقال الوزير إن حصيلة القتلى بين الكوادر الطبية خلال الحرب بلغت حتى الآن ستة أشخاص وإصابة 12 آخرين.
 

وتفجرت حالة غضب قبل عدة أيام عندما هاجمت قوات روسية مستشفى للأطفال والولادة في مدينة ماريوبول الساحلية.
 

وزعمت موسكو أن المبنى كان يستخدمه مقاتلون أوكرانيون. غير أن كلا من الأوكرانيين والأمم المتحدة قالتا إن المبنى كان لا يزال يعمل كمستشفى في ذلك الوقت.

روسي مستشفيات خلال وكر وزير الصحة وزير الصحة الأوكراني الغزو الروسي

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