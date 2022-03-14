زيلينسكى: ترتيب لقاء يجمعنى ببوتين

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن وفد بلاده المفاوض يبذل كافة الجهود في الوقت الراهن لترتيب لقاء يجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في تصريح عبر "تيليغرام": "بالنسبة للمفاوضات مع الجانب الروسي.. ممثلو وفدنا يتحدثون يوميا عبر تقنية الفيديو كونفرانس" مع الجانب الروسي.

وأضاف: "وفدنا لديه مهمة واضحة.. بذل كل الجهود في سبيل عقد اجتماع على المستوى الرئاسي، وهو لقاء أنا متأكد من أن الجميع بانتظاره".

وأشار إلى أن مهمة المفاوضات أيضا هي الحصول على "ضمانات فعالة" بالنسبة لأوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شركات البرمجيات الأمريكية (مايكروسوفت) و(أوراكل) ومجموعة برامج الأعمال الألمانية (ساب) إلى وقف خدمات الدعم لمنتجاتها في روسيا.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن زيلينسكي قوله في حسابه على تويتر: "توقفوا عن دعم منتجاتكم في روسيا.. أوقفوا الحرب!".

وكانت مايكروسوفت أعلنت عن تعليق جميع مبيعاتها الجديدة من المنتجات والخدمات في روسيا أوائل مارس الجاري، وذلك بعد فرض الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبيّ عقوبات عليها عقب هجماتها العسكرية على أوكرانيا.

و قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إنه تم إجلاء أكثر من 140 ألف مدني من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأضافت فيريشوك، في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن قافلة إنسانية فشلت مرة أخرى في الوصول إلى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بسبب القصف الروسي.

وفي نفس السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم عن إجلاء ما يقرب من 125 ألف شخص من مناطق الصراع عبر الممرات الإنسانية الأوكرانية، موضحًا - في رسالة بالفيديو - أن الأولوية لمدينة ماريوبول، التي يُحاصر فيها 400 ألف شخص ونفد فيها الماء والغذاء.

وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية في طريقها إلى المدينة الساحلية وتبعد عنها 80 كم فقط، ويمكن أن تصل في غضون ساعتين.

وفي سياق متصل، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن القوات الأمريكية لن تشارك في أي عمليات قتالية في أوكرانيا ولن يتم إرسالها إلى هناك.

قال سوليفان -في تصريح أورده موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي اليوم الأحد - إن القوات الأمريكية لن تشارك في العمليات القتالية بأوكرانيا، وجاء ذلك تعقيبا حول الضربة الجوية التي استهدفت مركز تدريب عسكري قرب لفيف.