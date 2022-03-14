عضو تنسيقية الأحزاب: «غياب قاعدة البيانات» أبرز التحديات لمواجهة الأزمة السكانية

قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نجوى إبراهيم، مدير مركز إدراك للمساواة، إن المجتمع المدنى يعمل على قضية الأزمة السكانية منذ عدة عقود عبر عدة برامج توعوية كثيرة، لكن هناك دائما تحديات تواجه عمليات التوعية وعمل منظمات المجتمع المدنى ومنها عمليات التشبيك بين المنظمات في ظل غياب قاعدة البيانات، وكذلك عملية تكامل السياسات في الجهود التشريعية والتنفيذية.

وأضافت أن المجتمع المدني قوة كبيرة على الأرض، ولذلك يجب تكامل الجهود بين عمل الدولة وبين منظمات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الدولة حاليا تقوم بتحركات إيجابية للغاية ومنها ربط الدعم بالقضايا الاجتماعية، مثل عدد الأبناء في بطاقات التموين وغيرها.

وأكدت نجوى أنه يجب تقديم حوافز للأسر حتى تستجيب لبرامج التوعية المطروحة من منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة لضرورة تطوير أداء الرائدات الريفيات، وكذلك خلق حالة التكامل بين جميع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، في تمام الثامنة مساء غدا الأحد، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

وشارك في الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والأستاذة نجوى إبراهيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.