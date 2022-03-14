الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فضل الأم وبر الوالدين.. محاضرة للأطفال بفرع ثقافة ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مكتبة طفل القوات المسلحة التابعة لفرع ثقافة بورسعيد، محاضرة عن فضل الأم وبر الوالدين، وذلك بمدرسة التنيس، وذلك في إطار احتفالات المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة بورسعيد تحت إدارة الدكتورة جيهان الملكي التابع لأقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل بعيد الأم. 

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فضل الأم وبر الوالدين 
القى المحاضرة الشيخ محمد الحديدي تحت إشراف سمر سمير، وتناولت فضل الأم وأكدت أنها الأساس الذي يقوم عليه المنزل، وأن ما تزرعه الأم في أبنائها يحصده الناس في الخارج من خلال التعامل معهم.

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وأشارت إلى أن الأب هو رمز الحمايه وخط الدفاع الأول بالنسبه للأبناء، ودعت إلى أن يكون رد الجميل للوالدين في طاعتهما كما أمر الله عز وجل، وأكدت أن يوم عيد الأم ماهو إلا رمز للتعبير عن مدى حبنا وتقديرنا للدور العظيم الذي تمثله الأم في حياتنا. 

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وأقيمت الفعاليات بحضور سمر عبدالمنعم، كريمة سليمان مرسي، ونهلة حسن نجم، ومروة علي من إدارة شمال التعليمية ببورسعيد، ومشاركة عددًا كبيرًا من الطلاب والطالبات، وتحت إشراف أمنية الزيني مديرة مكتبة طفل القوات المسلحة، والدكتورة جيهان المالكي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، ورانيا شريف مسئول الإعلام بالفرع.

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