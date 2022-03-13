«عبد الحليم حافظ.. أيام من عمره».. كتاب جديد عن مركز الهلال للتراث الصحفي

يصدر حديثا عن مركز الهلال للتراث الصحفي كتاب بعنوان "عبد الحليم حافظ.. أيام من عمره"، تحت إشراف مدير المركز الكاتب الصحفى أشرف غريب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال أحمد عمر.

الكتاب يتناول عدد من الموضوعات عن حياة العندليب الأسمر، أبرزها: "يعترف بنفسه: تزوجت أربع مرات، هيكل يكشف طبيعة علاقة حليم وناصر، حكايته مع الشيخ كشك وسانت تريز، لماذا تحول من تشجيع الزمالك إلى الأهلى، كلام جديد فى قصة العندليب والسندريلا، الأغنية التى غناها فى حراسة البوليس".

عبد الحليم حافظ (21 يونيو 1929 - 30 مارس 1977) مغني مصري، اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية، ويوجد بها السرايا الخاصة به والآن تحتوي على بعض المتعلقات الخاصة.

تمتد هذه الفترة من إجازته في الإذاعة عام 1951 بعد تقديمه قصيدة "لقاء" من كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل، حتى بدء تصويره أول أفلامه "لحن الوفاء" عام 1955، ولم تكن أعراض مرض البلهارسيا قد تفاقمت لديه.

نلاحظ في هذه الفترة أن عدد كبيراً من الأغاني تحوي نبرة من التفاؤل مثل: "ذلك عيد الندى"، "أقبل الصباح"، "مركب الأحلام"، "في سكون الليل"، "فرحتنا يا هنانا"، "العيون بتناجيك"، "غني..غني"، "الليل أنوار وسمر"، "نسيم الفجرية"، "ريح دمعك"،"اصحى وقوم"، "الدنيا كلها".

كما تتحدث بعض هذه الأغاني عن الطبيعة الجميلة، مثل: "الأصيل الذهبي"، "هل الربيع"، "الأصيل". كما تتناول بعض الأغاني العاطفية ذكر الطبيعة الجميلة في إطار عشق الإنسان لكل ما هو جميل مثل "ربما"، "في سكون الليل"، "القرنفل"، "حبيبي ف عنيه"، "صحبة الورد"، "ربيع شاعر"، "الجدول"، "إنت ِإلهام جديد"، " "هنا روض غرامنا"، "فات الربيع".

لكن مع تفاقم مرض البلهارسيا لديه بدءاً من عام 1956، نلاحظ أن نبرة التفاؤل بدأت تختفي من أغانيه تدريجياً، وتحل محلها نبرة الحزن في أغانيه.