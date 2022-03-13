الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط دجال حلوان بعد محاولة اغتصاب سيدة ودفنها بالمقابر

اغتصاب
اغتصاب

شهدت مدينة حلوان جريمة مأساوية بعدما حاول دجال الاعتداء الجنسي على سيدة والشروع في قتلها، بعدما أوهمها في قدرته على علاجها من مرض نفسي، وحاول ابتزازها للاستيلاء على فيلا ملكها، مهددا بإلقاء ماء نار على وجهها، وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قد تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تتضرر من عامل ، مقيم بمنطقة أطلس أمام مسجد الروضة، لقيامه بأعمال سحر سفلية وتغيبها عن العقل ومحاولة الاعتداء الجنسي عليها، وعقب ذلك هددها بالقتل وطلب منها التوقيع على عقد بيع الفيلا الخاصة بها. 

وأضافت الضحية خلال البلاغ أن المتهم غيبها عن الوعي واصطحبها لمقابر بني سويف وحاول قتلها ودفنها في المقابر، ولكنها فاقت أثناء قيامه بخنقها بيده وخوفا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3139 لسنة 2022، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

قسم شرطة شروع في قتل اجهزة الامن النيابة العامة إمام مسجد الاعتداء الجنسي الشروع في قتل اغتصاب سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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