الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

وفاء عامر تشوّق الجمهور لشخصية «يسرية» فى مسلسلها «راجعين يا هوا»

وفاء عامر
وفاء عامر

روّجت الفنانة وفاء عامر، اليوم الأحد، لمسلسلها الرمضاني "راجعين يا هوا" بالكشف عن شخصيتها في العمل.

ونشرت وفاء عامر- عبر حسابها بموقع "إنستجرام" اليوم - بوستر دعائيا بصورتها وكتبت: "يسرية ... مسلسل راجعين يا هوا".

كما أعربت- في تصريحات تلفزيونية مؤخرا- عن تحمسها للمسلسل، لأنها تقدم شخصية مختلفة عن أدوارها السابقة، مؤكدة أن دورها في المسلسل يمثل الصراع بين السهل والبساطة والطيبة والشر، مشيرة إلى أنها سعيدة بتقديم أعمال تحقق عددا كبيرا جدا من المشاهدة، متمنية أن يلاقي دورها في المسلسل إعجاب الجمهور.

ويكثف فريق العمل ساعات التصوير؛ لتصل إلى 18 ساعة يوميا، نظرًا لضيق الوقت المتبقي على انطلاق السباق الرمضاني المقبل، ويجري تصوير المشاهد في منطقة الجمالية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

ويتوقع أن ينتهي أبطال المسلسل من تصويره بالكامل في النصف الأول من شهر رمضان، وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي للعمل، والذي ضم جميع أبطال العمل المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

المسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته خالد النبوي، نور، هنا شيحة، وأحمد بدير، وأنوشكا، وإسلام إبراهيم، ونور خالد النبوي، وجلا هشام.

وفاء عامر راجعين يا هوا يسرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة ورياح شديدة.. تفاصيل طقس الإثنين

بعد وفاتها بسبب السرطان.. محطات في حياة أنيسة حسونة

قبل أيام من رحيلها.. أنيسة حسونة لـ«الدستور»: أفخر بتقدير وطنى لمجهوداتى

جبالي: الخبرات البرلمانية بين مصر والكويت نموذج يحتذى به فى العمل العربى

«الشيطان امرأة».. اعترافات قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها فى بولاق

وزير السياحة يلتقي سفيرة الإمارات لمناقشة سبل التعاون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء البكش

التابع المستقل.. إفريقيا وتحولات النظام الدولي

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»