طبيب مناعة يحذر من تجمعات رمضان: التزموا بالإجراءات الوقائية

قال الدكتور أحمد خلاف، استشاري أمراض الدم والمناعة، إن السبب وراء إصدار بيان وزارة الصحة الخاص بأزمة كورونا بشكلٍ أسبوعي هو نجاح الدولة في مواجهة أزمة كورونا، مؤكدًا عبور الأزمة في الموجة الخامسة لكورونا بسلام، بعد أن أثار فيروس كورونا وخاصة متحور أوميكرون الرعب في نفوس جميع الأشخاص حول العالم الذين تخوّفوا من سرعة انتشاره، إلا أنه رغم سرعة انتشاره كان أضعف من المتحور الذي سبقه "دلتا"، مؤكدًا أن استمرار الدولة في التشديد على إجراءات الوقاية من الممكن أن يجعل إصابات كورونا ضئيلة جدا، ما يعكس سيطرة الدولة على هذا الفيروس الذي استطاع أن يحصد أرواح كثيرين.

وأضاف "خلاف" خلال تصريحاته لـ "الدستور" أن المناسبات والأعياد يجب وضع خطة وقائية لها من الآن، فنحن لم يفصلنا عن شهر رمضان المبارك سوى أيام، لذا يجب أن لا نجعل العزومات الرمضانية فرصة لارتفاع أعداد المصابين مرة أخرى، بل يجب أن نستمر في الإجراءات الاحترازية حتى نستطيع السيطرة على الأعداد بشكلٍ أكبر، مؤكدًا أن "الأصعب" في الموجة الخامسة ذهب ولم يعد، ما دامت مصر تلتزم بفرض الكمامة كشيء إلزامي في التعامل مع المواطنين سواء في الأماكن العامة أو التجمعات الخاصة بالعمل، مشيرًا إلى أن هناك أساليب وقائية اكتسبها المصريون خلال فترة كورونا وهي التباعد الاجتماعي أثناء الحديث مع الأشخاص، وارتداء الكمامة للحد من الأتربة والفيروسات على حدٍ سواء.

ووجّه "خلاف" نصائح للمواطنين للاهتمام بجهازهم المناعي الذي يعتبر المدافع الأول عن الجسد حال الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على تناول الطعام بشكلٍ صحي، وممارسة الرياضة حتى إذا كانت السير في الشارع لمدة 20 دقيقة، مشددًا: "الكمامة بإمكانها أن تجعل صحتك أفضل"، مشيرا إلى انها تمنع اضرارا كثيرة للصحة.