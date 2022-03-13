الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طبيب مناعة يحذر من تجمعات رمضان: التزموا بالإجراءات الوقائية

إجراءات وقائية
إجراءات وقائية

قال الدكتور أحمد خلاف، استشاري أمراض الدم والمناعة، إن السبب وراء إصدار بيان وزارة الصحة الخاص بأزمة كورونا بشكلٍ أسبوعي هو نجاح الدولة في مواجهة أزمة كورونا، مؤكدًا عبور الأزمة في الموجة الخامسة لكورونا بسلام، بعد أن أثار فيروس كورونا وخاصة متحور أوميكرون الرعب في نفوس جميع الأشخاص حول العالم الذين تخوّفوا من سرعة انتشاره، إلا أنه رغم سرعة انتشاره كان أضعف من المتحور الذي سبقه "دلتا"، مؤكدًا أن استمرار الدولة في التشديد على إجراءات الوقاية من الممكن أن يجعل إصابات كورونا ضئيلة جدا، ما يعكس سيطرة الدولة على هذا الفيروس الذي استطاع أن يحصد أرواح كثيرين. 

وأضاف "خلاف" خلال تصريحاته لـ "الدستور" أن المناسبات والأعياد يجب وضع خطة وقائية لها من الآن، فنحن لم يفصلنا عن شهر رمضان المبارك سوى أيام، لذا يجب أن لا نجعل العزومات الرمضانية فرصة لارتفاع أعداد المصابين مرة أخرى، بل يجب أن نستمر في الإجراءات الاحترازية حتى نستطيع السيطرة على الأعداد بشكلٍ أكبر، مؤكدًا أن "الأصعب" في الموجة الخامسة ذهب ولم يعد، ما دامت مصر تلتزم بفرض الكمامة كشيء إلزامي في التعامل مع المواطنين سواء في الأماكن العامة أو التجمعات الخاصة بالعمل، مشيرًا إلى أن هناك أساليب وقائية اكتسبها المصريون خلال فترة كورونا وهي التباعد الاجتماعي أثناء الحديث مع الأشخاص، وارتداء الكمامة للحد من الأتربة والفيروسات على حدٍ سواء. 

ووجّه "خلاف" نصائح للمواطنين للاهتمام بجهازهم المناعي الذي يعتبر المدافع الأول عن الجسد حال الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على تناول الطعام بشكلٍ صحي، وممارسة الرياضة حتى إذا كانت السير في الشارع لمدة 20 دقيقة، مشددًا: "الكمامة بإمكانها أن تجعل صحتك أفضل"، مشيرا إلى انها تمنع اضرارا كثيرة للصحة. 

شهر رمضان الدولة اجتماع اجراءات الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة ورياح شديدة.. تفاصيل طقس الإثنين

بعد وفاتها بسبب السرطان.. محطات في حياة أنيسة حسونة

الكويت: افتتاح أول خط إنتاج أدوية لتلبية الاحتياجات المحلية

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

المعمل الجنائي يعاين حريق مزرعة بالصف: «لا شبهة جنائية»

شريف مدكور ناعيًا أنيسة حسونة: «فى جنات الخلد يا أستاذة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء البكش

التابع المستقل.. إفريقيا وتحولات النظام الدولي

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»