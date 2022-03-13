تداول 1786 طن بضائع و270 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وصول و مغادرة ٧ سفينة خلال اليوم، وسجلت الهيئة بموانيها وصول ٣ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٤ سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة ١٤ سفن ، ومن المنتظر دخول ١ سفينة جديدة اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وشملت حركة الصادرات تداول ١٤٤٩ طن بضائع عامة ومتنوعة و٢٢٢ شاحنة و١٦ ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول ٣٣٧ طن بضائع عامة ومتنوعة ٤٨ شاحنة و٤٩٤ ملاكي، وغادر ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة ٩١ شاحنة و١٣ ملاكي والسفينة الحرية بحمولة ٦٣ شاحنة و٢ ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة عمان والسفينة سيناء، حيث تم استقبال ٤٨ شاحنة بحمولة ٣٢١ طن بضائع عامة و١٦ طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير ٦٨ شاحنة بحمولة ١٤٤٩ طن بضائع عامة.

كما استقبل ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بحمولة ٤٩٤ سيارة ملاكي قادمة من جدة.