رامي عياش يكشف لـ«الدستور» كواليس أحدث أغنياته المصورة «أنت لي»

كشف النجم اللبناني رامي عياش كواليس أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “أنت لي” والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة الماضية احتفالًا بعيد الحب.

وقال رامي عياش في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن أغنية “أنت هي” تجربة جريئة ومختلفة ودائمًا وأنه يميل إلى مثل هذه التجارب الفنية التي تحتوي على جرأة واختلاف مشيرًا إلى أنه اراد أن يوصل من خلال الأغنية مشاعر كل من يريد أن يقدم رسالة رومانسية لحبيبته.

وأضاف أن فيديو كليب أغنية “أنت لي” تعود للمخرجة المتميزة إنجى جمال فهي التي اقترحت أن تكون فكرة التصوير بالأبيض والأسود ووجد أن الفكرة جديدة ومناسبة لمعنى الكلمات وانطباع اللحن الذي أبدع فيه الملحن محمود عيد، مشيرًا إلى أن الأغنية تم تصويرها بالكامل في لبنان.

وتعاون رامي عياش في أغنية “أنت لي” مع كل من الشاعر الغنائي علي المولى والمحلن محمود عيد ومن إخراج إنجي جمال وصور الكليب كاملا في لبنان وطرحه باللونين الأبيض والأسود في تجربة جديدة عليه وبالرغم من أن الأغنية رومانسية إلا أنه قدمها باللون التراجيدي من خلال قصة حب بين اثنين تتعرض لأزمات ويحاول إعادة الأمور مرة أخرى من خلال تعديد مميزاتها بالنسبة له واصفا إياها بأنها “منزله”.