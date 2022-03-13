22 مليون مشاهدة.. «ويجز» يتصدر «تريند يوتيوب» لأسبوعين بأغنية «البخت»

يواصل مطرب الراب ويجز تصدره لتريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل أسم “البخت” وذلك على مدار أسبوعين متتاليين منذ طرح الأغنية.

وحققت أغنية “البخت” لويجز نجاحًا كبيرًا منذ طرحها وردود أفعال قوية بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ22 مليون مشاهدة منذ طرحها في يوم 26 فبراير الماضي.

آخر أعمال “ويجز” الغنائية

وحقق “ويجز” نجاحًا كبيرًا بالحملة الإعلانية التي شارك فيها لصالح إحدى شركات الاتصالات، وتعاون فيها مع النجم أحمد مكي، وتصدرت الأغنية التي قدماها سويًا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح مطرب الراب مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان “مش خالصة” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتعاون فيها مع مطرب الراب المغربي طه فحصي، والشهير بلقب “الجراند طوطو”.

وحققت أغنية “مش خالصة” نسبة مشاهدة عالية منذ طرح فيديو كليب الأغنية، والتي تم تصويرها في المغرب، حيث حققت نسبة مشاهدة تخطت الـ2 مليون و400 ألف مشاهدة منذ طرحها في 23 ديسمبر الماضي.