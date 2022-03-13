تغريم تاجر مخدرات 50 ألف جنيه لنقله «الترمادول» لأسوان

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الأحد، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لتورطه في نقل المخدرات من قنا لأسوان.

صدر الحكم المستشار عصام عيسى رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة الرئيسين بالمحكمة، وحضور أسامة رماح رئيس النيابة وبأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك ومحمد صلاح العدوي.

كان المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات قنا الكلية الأسبق، قد أمر بإحالة شاذلي خميس محمد حسن وشهرته طارق والمقيم كسر الحجر قسم أول أسوان إلى محكمة الجنايات، عقب توجيه تهمة إحراز جوهر مخدر الترامادول في غير الأحوال المصرح بها وبقصد الاتجار.