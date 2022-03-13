«التربية والتعليم» توضح أهم شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية

شرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أهم شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية في فيديو لها عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك شرح بسيط عن المدارس المصرية اليابانية وذلك قبل بدء التقديم فيها.

أهم شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية

قالت ابتسام حسني مدير مدرسة المصرية اليابانية بالفيوم خلال الفيديو إن المدارس المصرية اليابانية قائمة على المنهج المصري الجديد وهو منهج متطور جدا وتساعد على التنمية الشاملة للتلميذ.

أما مالك أحمد مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم قال إن الشرط الأساسي للقبول بهذه المدارس هو السن وهو أن يكون من ٤ سنوات إلى ٥ سنوات الا يوم، وعن الانترفيو قال أنها ليست انترفيو بالمعني المفهوم للناس ولكن يتم عمل مقابلة للطالب لمعرفة مؤهلاته ومهاراته.

المدارس المصرية اليابانية

وكانت قد بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو جديد علي صفحتها الرسمية على الفيس بوك عبارة عن فيديو للمدارس المصرية اليابانية.

وأجابت الوزارة على كافة الاستفسارات التي تدور في ذهن ولي الأمر عن المدارس المصرية اليابانية وذلك قبل فتح باب التقديم .

وشرحت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية المقصود بالتوكاتسو وكيف يستفاد منه الطلاب.

ونشرت الصفحة الرسمية عدة معلومات عن التوكاتسو الذي يطبق في المدارس المصرية اليابانية، وذلك قبل فتح باب التقديم بها.

-التوكاتسو ينمي الروح والعقل والجسد والمقصود بالعقل الجانب الأكاديمي، ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطن نافع لنفسه ولوطنه.



-تعمل على فهم التلاميذ مفهوم الأنشطة الجماعية المختلفة بالتعاون مع الآخرين ومعرفتهم كيفية التصرف.

- يكون التلميذ قادراً على إيجاد حل للمشكلات والتحديات في حياته الفردية والجماعية وفي علاقاته الإنسانية.

- أن يكون قادراً على المناقشة لإيجاد الحلول والسعي لتشكيل توافق الآراء ليتمكن من إتخاذ القرارات.

- تعميق طريقة تفكير الطفل حول طريقة حياته الخاصة.



- يحقق ذاته بتحمل المسؤولية والتعبير عن رأيه.