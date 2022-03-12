السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«التعليم» تهنئ نجوم المدارس المصرية اليابانية في مختلف الرياضيات (أسماء)

أبطال
أبطال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حصول عدد من أولادها على عدد من المراكز في مختلف المواهب.

وقالت «التعليم» عبر الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية: «أسرة المدارس المصرية اليابانية فخورة ومبسوطة بتفوق ونجاح أولادها في مجالات كتير أوي وحابين نشاركم النجاح، حصول كلا من الطالب رحيم محمود في فرع الغردقة على المركز الأول بميدالية ذهبية في بطولة مصر المفتوحة في الكيك بوكسينج بالقاهرة، وفازت الطالبة صافيناز أحمد حامد بالصف الثالث الابتدائي في فرع برج العرب بالمركز الاول جمباز للموهوبين في جامعة الإسكندرية والبطل عدي شهاب بن المدرسة المصرية اليابانية فرع أسيوط لحصوله على المركز الأول على مستوي الجمهورية في بطولة الجمهورية السوبر للأندية للكنغوفو وحصلت الطالبة رقية على الحزام الاصفر في الكاراتيه فرع المنطقة الصناعية وحصول الطالب بسام محمد رضا على المركز الاول في فرع العبور في بطولة الكيك بوكسينج».

‎وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الصفحة الرسمية للمدارس اليابانية رابط التقديم للمدارس وقالت: «سيتم الإعلان عن بدء التقديم للطلاب خلال الفترة المقبلة».

التعليم الفنى المركز الأول بطولة الجمهورية موقع وزاره التربيه والتعليم وزارة التربية والتعليم

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وائل لطفي

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