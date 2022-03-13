«التعليم» ترد على أسئلة أولياء الأمور بشأن التقديم فى المدارس اليابانية

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" عبارة عن فيديو للمدارس المصرية اليابانية.

وأجابت الوزارة على كافة الاستفسارات التي تدور في ذهن ولي الأمر عن المدارس المصرية اليابانية وذلك قبل فتح باب التقديم.

رابط الفيديو

https://fb.watch/bIPhiHgb7z/

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الصفحة الرسمية للمدارس اليابانية عن قرب التقديم للمدارس. وقالت: سيتم الإعلان عن بدء "التقديم للطلاب" خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضافت الوزارة أن التقديم سوف يكون عن طريق الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم.

والمدارس المصرية اليابانية هى مدارس حكومية من ناحية الإشراف والتنفيذ، وتدعم بواسطة هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

تعتمد تلك المدارس نظام وأساليب تعليم مختلفة عن المدارس الحكومية، إذ تتضمن تقديم أنشطة منهاج التوكاتسو مع المنهج المصري الجديد لجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى فصول الثانوية.

كما تعتمد المدارس المصرية اليابانية على التطبيق العملي للمواد النظرية في بيئة تفاعلية.

وتسعى إلى إدراك المهارات الحياتية المهمة مثل التواصل والمشاركة مع الآخرين، وخوض العديد من التحديات الرياضية والعلمية بين الطلاب.

وتتميز قلة كثافة الطلاب في الفصل الواحد، توجيه الطلاب إلى عدة أساليب تعليمية وليس أسلوب موحد، بالاضافة إلى تنمية المهارات الفنية لدى الطلاب كالرسم والموسيقى، وتطبيق نظرية التعلم من خلال اللعب المعروفة باسم Gamification.

المصروفات هي

13,700 جنيه مصروفات مدرسية.

1,300 جنيه للزي المدرسي.

600 جنيه مصاريف إدارية.

تعددت شروط القبول فى المدارس المصرية اليابانية وهى كالتالى:

ـ الالتزام بعنوان المحل السكني الذي تقدم به ولي أمر الطالب.

ـ حصول كلاً من ولي أمر الطالب على الجنسية المصرية.

ـ تسجيل بيانات الطالب مرة واحدة فقط، من خلال الموقع الالكتروني للمدارس المصرية اليابانية فقط.

ـ قبول الطفل بمرحلة Kg1 الذي لا يقل عمره عن أربع سنوات ولا يزيد عن خمس.

ـ الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ بداية العام الدراسي.

ـ قبول الطفل بالصف الابتدائي وقت بلوغ سن السادسة وعدم تجاوز السبع سنوات.

ـ سداد جميع المصروفات المتعلقة بالطالب، وفقًا للجدول الزمني الذي تقرره إدارة المدارس المصرية اليابانية.