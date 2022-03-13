المالية الباكستانية: نقص حاد فى مخزون القمح

أكدت وزارة المالية الباكستانية،أن باكستان تواجه نقصاً حاداً في مخزون القمح، مشيرة إلى أن حجم مخزون القمح في باكستان يبلغ 3.3 مليون طن، وأن هذا الحجم يكاد يكفى احتياجات باكستان من القمح حتى نهاية شهر أبريل القادم فقط.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن حجم الطلب السنوي على القمح في باكستان يبلغ 30 مليون طن.



وأشارت إلى أنه تمت زراعة 98 .8 مليون هيكتار من القمح، وأن هذه المساحة تقل بنسبة 2ر2% عما كان عليه الحال خلال العام الماضي.



وذكرت صحيفة "بيزنيس ريكوردر" الباكستانية المتخصصة في شئون المال أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ردد نفس الموقف خلال الأسبوع الماضي بإعلانه عزم حكومته استيراد مليوني طن قمح من روسيا من أجل زيادة احتياطي باكستان من القمح الذي أخذ في النفاد، ولكن الصحيفة حذرت من أنه سيكون من الصعب على باكستان سداد فاتورة الإستراد الباهظة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.



وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن السوق تشهد حاليا تقلبات شديدة بسبب الصراع الدائر في منطقة البحر الأسود، وانه ليس من المحتمل أن تظل أسعار القمح على ما هى عليه الآن لفترة قادمة تزيد مدتها على ستة شهور، وأن فاتورة استيراد القمح الباكستانية، في ظل أسوأ سيناريو، ربما تقفز قيمتها إلى 25ر4 مليار دولار خلال عام 2023 المالي.

وعلى صعيد آخر، حذرت باكستان، نيودلهي من عواقب وخيمة، بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيانٍ، إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد اليوم الجمعة، للاحتجاج على ما قالت إنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي.

وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.

وحذرت باكستان الهند، في البيان، قائلة: "إنه يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال، وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلًا".

وخاضت الدولتان المسلحتان نوويًا ثلاثة حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها في 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد على عجل في وقت متأخر مساء أمس الخميس، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني بابار افتخار: "في التاسع من مارس رصد مركز عمليات الدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الباكستانية جسما يطير بسرعة كبيرة داخل الأراضي الهندية".