الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تعتزم التخلى عن النفط الروسى بنهاية العام الجارى

النفط الروسى
النفط الروسى

أعلن وزير الاقتصاد وحماية البيئة الألماني، روبرت هابيك، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم التخلي عن الفحم الروسي بحلول الخريف وعن النفط الروسي بحلول نهاية العام.


وقال الوزير، في تصريحات لإحدى الصحف الألمانية أوردها موقع "ذا لوكال" الإخباري في نسخته المعنية بألمانيا، "في كل يوم، بل في كل ساعة، نودع الواردات الروسية"، مضيفًا "إذا تمكنا من ذلك، سنكون مستقلين عن الفحم الروسي بحلول الخريف ومستقلين تقريبًا عن النفط الروسي بحلول نهاية العام".


وتظهر الإحصاءات الحكومية أن ألمانيا تستورد حاليًا ثلث نفطها و45 بالمائة من فحمها من روسيا.


ويمثل الاستغناء عن الغاز الروسي احتمالًا أكثر صعوبة بالنسبة لألمانيا، التي تستورد أكثر من نصف استهلاكها من روسيا.


وعارض هايبك دعوات الوقف التام لواردات الطاقة الروسية، محذرًا من أن ذلك من شأنه أن يتسبب في نقص الإمدادات خلال الشتاء وأن يؤدي إلى التضخم.


ويأتي ذلك فيما فرضت عدة دول عقوبات واسعة النطاق على روسيا بسبب العملية العسكرية التي تشنها في أوكرانيا منذ 24 فبراير.


وفي تشديد للعقوبات، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم 8 مارس وقف واردات النفط الروسية.

 

الولايات المتحدة حماية العسكري روسيا المانيا روسي

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