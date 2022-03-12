جولة مفاجئة لرئيس «الرعاية الصحية» بمستشفيات الهيئة في بورسعيد

توجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في جولة ليلية مفاجئة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب جولته الصباحية اليوم لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

واستهل الدكتور أحمد السبكي جولته بمحافظة بورسعيد، بلقاء اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث ناقشا عددًا من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظة، كأولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وتابع جولته بتفقد أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية بمبنى الجناح البحري لمستشفى السلام بورسعيد، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء عمليات التطوير والتجهيزات النهائية للمبنى، للعمل على تشغيله وتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأضاف أن المبنى سيشمل 7 أدوار، بطاقة استيعابية 80 سريرًا داخليًا، 4 غرف عمليات، وحدة قسطرة القلب، قسم الأشعة بمختلف أنواعها، قسمي الرعاية المركزة للقلبCCU ، ICU بسعة 16 سريرًا بمشتملاتها، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، إضافة إلى وحدة الغسيل الكُلوي بسعة 33 ماكينة غسيل كلوي.

واستكمل: كما سيشمل المبنى قسمًا متكاملًا لعلاج الحروق، مجهزًا على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، حيث يضم غرف الإقامة الداخلية للمرضى، خدمات غرف الإقامة طبقًا للمعايير والرعاية الصحية الآمنة لهم، قسم عمليات الحروق، إضافة إلى بنك الجلد، وغرف متعددة منها "الموجات الصوتية، فرز الجلد، التجميد، مخزن الجلد، معالجة الجلد"، وقسمي المعمل والأشعة.

كما استكمل الدكتور أحمد السبكي جولته ببورسعيد بتفقد عدد من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، للاستماع إلى أراء المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشددًا على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بجهود العاملين فى القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد، والذين ساهموا فى نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتحقيق أهدافه، مثنيًا على دعم محافظ بورسعيد المستمر للقطاع الصحي والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبيًا متميزًا خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي وفر كل احتياجات المرضى العلاجية والصحية، موجهًا الشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.